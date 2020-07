Moviola CdS: "Bravo il Var, la rete di Elmas era da annullare"

Per la moviola del Corriere dello Sport, la rete di Elif Elmas, sul risultato di zero a zero, era da annullare. Si legge testualmente: "Al momento del tiro di Manolas, Elmas è in fuorigioco, Calvarese fra i vari controlli, scova questo tocco con il dorso della mano sinistra larga, a quel punto nessun dubbio: gol da annullare". In sintesi, per il quotidiano è stato bravo il Var a ravvisare questa irregolarità rivedendo i replay della convulsa azione.