Moviola Gazzetta: "Giusto annullare gol Faraoni, Pasqua applica la regola"

Poche volte, ieri, il Verona s'è reso pericoloso. E' successo sul gol di Faraoni giustamente annullato dall'arbitro Pasqua dopo essere andato al Var. Scelta corretta secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Al 61’ Zaccagni per Faraoni che trova la rete di testa. Ma al Var Mariani non è sfuggito il tocco di mano di Zaccagni negli istanti precedenti la rete e lo mostra a Pasqua al monitor. Volontario o meno, leggero o netto l’arbitro non può fare altro che applicare la regola - discutibile - per cui un tocco di mano che causa o precede un gol lo invalida".