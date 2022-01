Moviola CdS distrugge Ayroldi: "Manca rosso a Duncan e dubbio rigore ai viola"

Voto 4 ad Ayroldi, arbitro di Napoli-Fiorentina, distrutto nel giudizio dalla moviola del Corriere dello Sport: "Brutta, bruttissima prestazione da parte di Giovanni Ayroldi. Duncan (solo giallo) a forbice, da dietro (soprattutto) sulle gambe di Politano: da rosso, Dionisi tace al VAR. Dragowski su Elmas che andava in porta: rosso facile. Lozano sul piede di Nico Gonzalez: ancora giallo, stavolta Dionisi richiama l’OFR: rosso (era facile pure questo).



Juan Jesus sulle spalle di Bonaventura, Ayroldi fischia l’offside di Venuti (segnalato dalla Di Monte - fidanzata dell’arbitro di AB, Camplone - che l’anno prossimo potrebbe essere raggiunta dalle colleghe Vettorel e Trasciatti, entrambe settime nella graduatoria di C): se l’ha valutato non rigore, ha commesso un solo errore; se ha giustificato il non fischio con il fuorigioco, gli errori (gravi) sono due".