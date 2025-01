Moviola CdS - Gestione da gara europea, ma troppi gialli: su Neres Colombo sbaglia

Il Napoli batte l'Atalanta e consolida il primato in classifica al termine di una gara molto intensa, piena di duelli, anche abbastanza complicata da arbitrare per il direttore di gara Colombo. Che però viene promosso dalla moviola del Corriere dello Sport: "Un gradino europeo per Colombo, gara tosta, difficile, intensa, tenuta con lo stile che piace tanto alla Uefa: gestione senza dare spettacolo. Rispetto alle gare in Europa, però, troppi gialli (avrebbero fatto rabbrividire Rosetti), qualcuno (vedi Neres) completamente sbagliato, ma si tratta dell’unico errore palese.

Non ha inciso, lasciando che la partita filasse via senza intoppi. Neres interviene sul pallone, Bellanova (che viene anticipato) sul piede dell’azzurro, pestone pieno, che però Colombo non coglie (a proposito: il quarto, Giua, cosa stava facendo?): arriva un cartellino giallo per il brasiliano completamente sbagliato e inventato".