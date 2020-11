Moviola Gazzetta: "Valeri perde il controllo dei cartellini, Ibrahimovic almeno da giallo"

"In una partita tutt’altro che semplice Valeri perde il controllo dei cartellini". Questa l'analisi de La Gazzetta dello Sport sulla direzione di Valeri al San Paolo. Arbitro bocciato: "Al 16’ il giallo a Bakayoko sembra affrettato, il fischietto vuole punire più la pericolosità che la dinamica. Al 51’ vero e proprio blackout: a poca distanza non fischia neanche per la gomitata assestata nello stacco da Ibra a Koulibaly che sarebbe stata - almeno - da ammonizione (quella che arriverà per il braccio di Kessie su Petagna al 76’)".