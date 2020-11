Napoli alla prova verità con 3 assenze: arriva la Roma imbattuta e reduce da 5 vittorie di fila

"Schierandosi in dieci dietro la palla il Rijeka giovedì ha rappresentato un ostacolo ma la prova-verità per il Napoli arriva domani sera contro la Roma, reduce da cinque vittorie consecutive e ancora imbattuta sul campo in questa stagione", scrive il Corriere del Mezzogiorno che ricorda l'assenza di Osimhen e con ogni probabilità quella di Ospina, oltre allo squalificato Bakayoko. Per questo Gattuso ha provato il 4-3-3, anche se l'idea è di confermare il 4-2-3-1 ma con Zielinski alle spalle di Mertens.