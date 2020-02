Napoli-Barcellona, prevendita frenata dai prezzi. Ma al San Paolo sarà pienone

Oggi scadrà la prelazione per gli abbonati per assistere al match del San Paolo tra Napoli e Barcellona, il prossimo 25 febbraio. Ma, stando a quanto scritto dai colleghi de La Repubblica, fin qui la prevendita è stata frenata dai prezzi considerati molto alti. Ad ogni modo - si legge - è da ipotizzare comunque il pienone per gli ottavi di finale di Champions League visto che si tratta di una notte storica.