Napoli domani a riposo: Gattuso ha chiesto ai calciatori di non muoversi mai di casa

Domani il Napoli vivrà un giorno di riposo e non si allenerà in quel di Castel Volturno, ma come scritto dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno non potranno muoversi di casa, come tutti gli abitanti d'Italia. Rino Gattuso e lo staff tecnico, comunque, hanno più volte raccomandato ai calciatori di evitare spostamenti, anche in caso di necessità, facendo magari muovere altre persone per i beni di prima necessità.