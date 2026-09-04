Il Napoli entra già un periodo delicato: a Castel Volturno spunta una parola d'ordine

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Il Napoli si prepara alle sfide contro Inter e Arsenal con diverse assenze. Allegri deve sostituire McTominay e Vergara parte favorito su De Bruyne.

Il Napoli entra in cinque giorni cruciali per il suo avvio di stagione. Prima la trasferta di San Siro contro l'Inter, campione d'Italia in carica, poi mercoledì l'esordio in Champions League contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra. Massimiliano Allegri dovrà affrontare il doppio appuntamento senza McTominay, Giovane, Buongiorno e Marianucci. Secondo quanto riferisce Repubblica, per sostituire lo scozzese a centrocampo il ballottaggio è tra Antonio Vergara e Kevin De Bruyne, con il giovane napoletano che al momento sarebbe favorito. McTominay, intanto, è volato in Inghilterra per sottoporsi all'intervento.

Napoli, a Castel Volturno la parola d'ordine è "sdrammatizzare"

Nonostante l'emergenza e la difficoltà degli impegni in calendario, nell'ambiente azzurro non sembra esserci spazio per la tensione. Repubblica racconta infatti che "sdrammatizzare è stata la parola d'ordine a Castel Volturno, finora". Il quotidiano sottolinea come "sorrisi e serenità" abbiano accompagnato l'inizio della gestione Allegri, evidenziando una differenza rispetto alla precedente esperienza di Antonio Conte, caratterizzata invece da "forti e continue tensioni". Un clima disteso che il Napoli proverà a trasformare in una risorsa alla vigilia di due test di altissimo livello.