Napoli-Inter, attesa per la scelta della data: i nerazzurri hanno un timore

La marcia di avvicinamento inizierà sabato: ad aprire la serie ci penseranno gli azzurri, in campo alle 18 con la stessa Lazio all’Olimpico.

Verso Napoli-Inter: inizia il conto alla rovescia per il big match in vetta. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Dicevamo, diciannove giorni allo scontro diretto in agenda domenica 2 marzo o diciotto nel caso di un anticipo al sabato. Per il Napoli non cambierebbe chissà quanto nella sostanza, mentre l’Inter avrebbe ventiquattro ore in meno per preparare la sfida considerando che martedì 25 febbraio giocherà contro la Lazio a San Siro la sfida secca dei quarti di Coppa Italia. La marcia di avvicinamento inizierà sabato: ad aprire la serie ci penseranno gli azzurri, in campo alle 18 con la stessa Lazio all’Olimpico.

Già, la squadra di Baroni: l’unica ad aver battuto due volte la capolista in questa stagione, per altro in tre giorni tra il 5 e l’8 dicembre, prima a Roma negli ottavi di Coppa Italia e poi al Maradona in campionato. Domenica sera, alle 20.45, l’Inter si esibirà invece allo Stadium contro la Juventus. A seguire, toccherà ai nerazzurri inaugurare la sequenza della ventiseiesima giornata: alle 20.45 di sabato 22 febbraio c’è il Genoa a San Siro. Il Napoli chiuderà il cerchio alle 12.30 di domenica a Como contro la squadra di Fabregas. E sarà l’ultimo atto di campionato, l’ultima tappa di avvicinamento verso la passerella scudetto del Maradona. A voi".