Napoli-Inter, probabili formazioni Gazzetta: out Koulibaly, recupera Fabian

Vigilia di Napoli-Inter, in attesa delle dichiarazioni dei due allenatori in conferenza stampa (Gattuso parlerà alle 12:30 da Castel Volturno) l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova a stilare le probabili formazioni della sfida. Per gli azzurri non recupererà Koulibaly, così in difesa andranno Manolas e Luperto. In mediana Fabian, recuperato, con Zielinski e Allan, mentre in attacco, senza Mertens, Callejon e Insigne supporteranno ancora Milik.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez