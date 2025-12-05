Il punto sui lungodegenti: Gutierrez vicino al rientro, novità su Meret e Lukaku

Migliorano le condizioni di Miguel Gutierrez, vicino al rientro dopo la distorsione alla caviglia: l'ex Girona ha saltato le ultime partite ma potrebbe rientrare in una delle prossime due. Ancora lontani invece i recuperi di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa.

Vicino al rientro anche Alex Meret, atteso entro fine mese. Buone notizie per Romelu Lukaku: recupero previsto in pochi giorni, massimo due settimane. A fare il punto della situazione è stata l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.