Napoli ko, Repubblica: "Due mesi dopo è un cantiere aperto, dov'è la continuità?"

Napoli ko, Repubblica: "Due mesi dopo è un cantiere aperto, dov'è la continuità?"TuttoNapoli.net
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mercoledì 14 ottobre 2026, 13:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Marco Azzi su Repubblica commenta così la prova del Napoli contro il Villarreal e traccia un bilancio dei primi due mesi del Napoli di Allegri: “Dalla prima gara ufficiale della stagione sono passati ormai quasi due mesi e la squadra non la smette di assomigliare a un cantiere aperto, in cui Allegri dà l’impressione di non aver ancora trovato le soluzioni giuste per restituire equilibrio e sicurezza agli azzurri. Eppure doveva essere proprio la continuità l’arma in più a disposizione del successore di Antonio Conte, che aveva ereditato quasi in blocco lo stesso gruppo della passata stagione”.