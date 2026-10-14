Napoli ko, Repubblica: "Due mesi dopo è un cantiere aperto, dov'è la continuità?"
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Marco Azzi su Repubblica commenta così la prova del Napoli contro il Villarreal e traccia un bilancio dei primi due mesi del Napoli di Allegri: “Dalla prima gara ufficiale della stagione sono passati ormai quasi due mesi e la squadra non la smette di assomigliare a un cantiere aperto, in cui Allegri dà l’impressione di non aver ancora trovato le soluzioni giuste per restituire equilibrio e sicurezza agli azzurri. Eppure doveva essere proprio la continuità l’arma in più a disposizione del successore di Antonio Conte, che aveva ereditato quasi in blocco lo stesso gruppo della passata stagione”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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