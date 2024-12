Napoli-Lazio, mancano due giorni per un altro sold-out: la situazione biglietti

Domani arriva la Lazio, ma il Maradona su carta non ha ancora raggiunto il classico pienone. Lo sottolinea quest'oggi il Corriere dello Sport considerando l'abitudine recente alla rincorsa al biglietto ed il sold out ben prima del giorno partita. Fino a ieri sera erano ancora diversi i settori con tagliandi a disposizione: solo l'anello superiore delle due Curve è esaurito da giorni.

Sono comunque in esaurimento i Distinti superiori mentre ci sono molti più posti per l'anello inferiore delle Curve e per le due Tribune, la Nisida e Posillipo. Possibile accelerata nelle prossime ore con ancora due giorni pieni a disposizione dei tifosi per prenotare un posto al Maradona che in ogni caso presenterà comunque il solito colpo d'occhio per spingere gli azzurri al riscatto contro la Lazio. Non ci saranno tifosi provenienti da Roma: divieto di trasferta, infatti, per i residenti nella Regione Lazio così come era stata vietata la trasferta ai campani per la sfida all'Olimpico.