Napoli-Lecce, probabili formazioni Gazzetta: Maksimovic-Kou in difesa? Tre ballottaggi

E' il giorno di Napoli-Lecce e sale l'attesa anche per scoprire le due formazioni che manderanno in campo Gennaro Gattuso e Fabio Liverani. In casa Napoli ci sono tanti ballottaggi aperti, a cominciare dalla difesa. Mario Rui è in vantaggio su Hysaj, Di Lorenzo tornerà a destra e al centro potrebbero esserci i due rientranti Maksimovic e Koulibaly insieme secondo La Gazzetta dello Sport. In mediana Allan dovrebbe farcela, mentre in attacco due dubbi: Politano è avanti su Callejon, Milik in vantaggio su Mertens. Di seguito le probabili formazioni della Rosea.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer, Deiola, Barak; Saponara; Falco, Lapadula