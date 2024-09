Napoli-Monza, probabili formazioni CdS: Conte prepara 9 cambi, Nesta ne recupera uno

Ultime di formazione dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. In casa Napoli non dovrebbero esserci novità rispetto alle ultime indiscrezioni. E quindi via con 9 cambi, solo Caprile e Lobotka confermati rispetto al match di Coppa Italia col Palermo, poi in campo di nuovo tutti quelli che hanno riposato, gli stessi che avevano giocato a Torino. Dall'altro lato Alessandro Nesta recupera un pezzo del suo Monza: Birindelli è pronto a riprendersi il posto sulla fascia destra. Di seguito le probabili formazioni secondo il quotidiano.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric