Napoli-Parma, probabili formazioni Gazzetta: Petagna recuperato, ancora out Bakayoko

Il Napoli attende il Parma al Maradona nella partita delle 18 e Rino Gattuso dovrà scegliere bene la formazione da mandare in campo, visto che il match potrebbe risultare finanche decisivo per il suo futuro. L'allenatore calabrese dovrebbe confermare lo stesso centrocampo visto con lo Spezia, mentre in attacco si rivedrà Petagna, con Lozano che torna sulla fascia. In difesa Mario Rui si riprende il suo posto sulla sinistra, tra i pali confermato Ospina. Di seguito le probabili formazioni de La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho