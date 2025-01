Napoli penalizzato per il caso Simonelli? Tuttosport: "ADL è tranquillo"

A fare il punto è l'edizione odierna di Tuttosport

Napoli penalizzato sul caso dell'impugnatore dell'elezione di Ezio Simonelli come nuovo presidente della Serie A? A fare il punto è l'edizione odierna di Tuttosport: "De Laurentiis ha fiutato puzza di autogol e si è tirato indietro: resta il dubbio se abbia fatto in tempo. Incassato il no sulla sospensiva, ha revocato il mandato e rinunciato al ricorso, discusso ieri a Milano fra i legali di Simonelli e quelli di Blandini.

La vicenda potrebbe avere conseguenze: il ricorso, presentato alla giustizia ordinaria, violerebbe la clausola compromissoria, che impone di esaurire prima i gradi di giustizia sportiva. L'articolo 34 del Codice prevede una penalizzazione di almeno 3 punti in classifica. Dal club campano filtra tranquillità, ma non è detto che gli altri club, come pure la Procura Figc, siano d’accordo: se ne parlerà, con che toni si vedrà, nell’assemblea di oggi".