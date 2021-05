Napoli per la prima volta in calo: contro il Cagliari ha corso meno degli avversari

Nell'ultima sfida contro il Cagliari il Napoli è apparso stanco, spossato, poco brillante. In calo, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Contro il Cagliari, il Napoli, per la prima volta dopo il periodo d’emergenza, ha dato l’impressione di calare sotto il profilo psico-fisico. Nainggolan e compagni hanno corso di più mentre gli azzurri avevano superato il Torino anche sotto il profilo della freschezza".