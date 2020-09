Napoli rientrato alle 4 di mattina da Lisbona: così Gattuso ha pensato alla giornata libera

Il Napoli, ieri notte, è rientrato a casa alle 4 dopo l'inutile trasferta di Lisbona con 6 ore di volo per una partita che non si è mai disputata a causa del Covid. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport spiega che per questo motivo, ieri, Gattuso ha concesso giornata libera alla squadra. Oggi la ripresa del lavoro a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica al Tardini col Parma che vale come debutto in campionato.