Napoli-Roma, probabili formazioni Gazzetta: c'è Mario Rui, dubbio in attacco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha un solo dubbio di formazione per il big match di stasera contro la Roma: Politano, Lozano o Elmas? L'ex Inter, scrive La Gazzetta dello Sport, sembrerebbe in vantaggio. Per il resto l'allenatore azzurro ha sciolto le riserve: in difesa Mario Rui sarà preferito ancora a Mathias Olivera. Di seguito le probabili formazioni secondo la Rosea.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham