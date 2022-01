Napoli-Salernitana, probabili formazioni Gazzetta: due ballottaggi in attacco

Alla fine si gioca, come ha sempre sostenuto Luciano Spalletti davanti alla squadra al fine di isolarla in vista del derby. E di avere tutti pronti. I dubbi di formazione non mancano, adesso c'è l'imbarazzo della scelta. Secondo La Gazzetta dello Sport sarà titolare Osimhen, anche se tiene aperto il ballottaggio con Mertens. E stessa cosa per la fascia sinistra: Insigne è recuperato, ma per la Rosea è Elmas il favorito per la maglia da titolare. A destra invece Lozano dovrebbe spuntarla su Politano. In porta confermato Meret nonostante il recupero di Ospina.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Jaroszynski; Vergani, Bonazzoli