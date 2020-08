Napoli su Vlasic, serve la cessione di Allan: poi l'assalto al sostituto del brasiliano

Il nome caldo, riproposto questa mattina per il mercato del Napoli, è quello di Nikola Vlasic (22) del Cska Mosca. Una delle chiavi per arrivare al talentuoso centrocampista croato, sarebbe la cessione di Allan, come spiegato dalla stessa Gazzetta dello Sport: "Con i soldi della cessione di Allan, Giuntoli avrebbe un maggiore raggio di azione e potrebbe presentarsi al Cska Mosca con la sua offerta che dovrebbe aggirarsi tra i 18 e i 20 milioni di euro. Per la sostituzione di Allan, invece, il d.s. napoletano proverà a convincere la Roma a cedergli Jordan Veretotu, già trattato nell’estate di un anno fa".