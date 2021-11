Napoli-Verona è anche Osimhen contro Simeone: i due condividono un record

Victor Osimhen e Giovanni Simeone sono due tra gli attaccanti che meglio hanno figurato in quest'avvio di stagione. Napoli-Verona, dunque, sarà l'occasione per vederli l'uno di fronte all'altro. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma proprio su questa sfida nella sfida:

"Condividono un piccolo record: con 4 reti a testa sono gli attaccanti che più di tutti sbloccano una gara in questo campionato. Una sorta di jolly per i rispettivi allenatori. L’argentino segna più del nigeriano su azione (7-5) ed entrambi sono degli eccellenti terminali di gioco".