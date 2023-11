Natan stecca, pioggia di 5 dai quotidiani: "Serata no, due errori e due gol"

Tra i peggiori in campo di Real Madrid-Napoli, secondo i quotidiani, c'è Natan. Il difensore brasiliano viene bocciato con un 5 da La Gazzetta dello Sport.

Tra i peggiori in campo di Real Madrid-Napoli, secondo i quotidiani, c'è Natan. Il difensore brasiliano viene bocciato con un 5 da La Gazzetta dello Sport: "Non tiene la linea su Bellingham-gol: peccato mortale. Graziato da Joselu dopo altro svarione: fa scorrere la palla invece di aggredirla. Serata no".

Il Corriere dello Sport sottolinea come su due dei quattro gol dei Blancos ci siano delle responsabilità da parte dell'ex Red Bull Bragantino: "Il primo bacio di Jude è per lui: in bambola sul cabezazo del 2-1. E poi anche sul gol di Joselu", scrive il quotidiano che si accoda 5 della Rosea.