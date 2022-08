Ndombele, Gazzetta ricorda: "Ha sia fisicità che tecnica, fu definito il nuovo Pogba"

Focus su Tanguy Ndombele quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport che elogia le qualità del centrocampista francese

Focus su Tanguy Ndombele quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport che elogia le qualità del centrocampista francese: "Le sue qualità, in ogni caso, non sono mai state messe in discussione. Ha fisico e tecnica, sa dribblare sia nello stretto che in progressione. Amante della giocata ad effetto, è un ottimo passatore e queste doti lo rendono estremamente versatile, anche se non segna molto. Genesio, che l’ha avuto al Lione, lo definì “il nuovo Pogba”.