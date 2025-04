Né terzino né esterno a tutta fascia: ecco il ruolo preferito di Mazzocchi

L'edizione odierna de Il Mattino si concentra sul ritorno da titolare di Pasquale Mazzocchi, svelando alcuni retroscena interessanti sul calciatore. Dopo le critiche ricevute per un errore in una partita contro l'Udinese, Mazzocchi è determinato a riscattarsi e dimostrare il proprio valore. Secondo il quotidiano, in un momento di grande emotività, Mazzocchi supplicò Walter Sabatini, all'epoca direttore sportivo della Salernitana, di essere ceduto al Napoli. Il sogno di Mazzocchi si è avverato, ma ora il giocatore ha in mente un ruolo specifico in cui desidererebbe esprimersi al meglio.

Nonostante le sue attuali posizioni in campo, Mazzocchi aspira a tornare alle origini, quando indossava la maglia numero 7. Il suo sogno è di giocare nel tridente offensivo a destra, anche se in quella zona c'è già un titolare come Politano. La sua determinazione e voglia di riscatto potrebbero rivelarsi cruciali per il suo futuro nel Napoli.