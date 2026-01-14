"Nemmeno si era accorto del check del Var": Conte e il retroscena del Corsera
TuttoNapoli.net
A fare luce su un retroscena finora rimasto nell’ombra è l’edizione odierna del Corriere della Sera, che ricostruisce i momenti concitati culminati con l’espulsione di Antonio Conte durante Inter-Napoli. Secondo quanto riportato, il tecnico non si sarebbe nemmeno reso conto che, mentre protestava con veemenza, era in corso un check al Var sull’episodio poi sfociato nel rigore per l’Inter.
A San Siro Conte è letteralmente esploso, una reazione istintiva che ha spinto l’arbitro Daniele Doveri a estrarre il cartellino rosso. Il quotidiano sottolinea però come, a mente fredda, l’allenatore abbia accettato il verdetto del giudice sportivo con lucidità e consapevolezza.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeMeret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com