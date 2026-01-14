"Nemmeno si era accorto del check del Var": Conte e il retroscena del Corsera

A fare luce su un retroscena finora rimasto nell’ombra è l’edizione odierna del Corriere della Sera, che ricostruisce i momenti concitati culminati con l’espulsione di Antonio Conte durante Inter-Napoli. Secondo quanto riportato, il tecnico non si sarebbe nemmeno reso conto che, mentre protestava con veemenza, era in corso un check al Var sull’episodio poi sfociato nel rigore per l’Inter.

A San Siro Conte è letteralmente esploso, una reazione istintiva che ha spinto l’arbitro Daniele Doveri a estrarre il cartellino rosso. Il quotidiano sottolinea però come, a mente fredda, l’allenatore abbia accettato il verdetto del giudice sportivo con lucidità e consapevolezza.