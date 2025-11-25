Neres e Lang, Gazzetta: "Ora hanno iniziato a cominciato a far ballare gli avversari"
Un’intesa totale, che va oltre il campo. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del rapporto tra David Neres e Noa Lang: "Oltre a quella capacità di cercarsi e trovarsi anche senza guardarsi, parlando la stessa lingua del pallone. Napoli ha scoperto la strana coppia, quella formata da un brasiliano silenzioso e corrucciato, quasi mai sorridente e sempre molto schivo.
E da un olandese esuberante, pieno di tatuaggi, dal carattere complicato e un amore infinito per la musica, che lo ha portato a comporre dischi rap e pure a entrare nelle classifiche, dopo aver ottenuto milioni di streaming su Spotify con lo pseudonimo Noano. E adesso la strana coppia ha finalmente cominciato a far ballare gli avversari in campo e i tifosi sugli spalti. David Neres e Noa Lang sono il nuovo che avanza, una delle soluzioni vincenti lanciate da Antonio Conte nell’ultima partita di campionato".
