Neres, pioggia di 7,5 in pagella: "Un fulmine! Kvaratskhelia è avvisato"

vedi letture

Come sfruttare al meglio l'occasione di giocare dal primo minuto? Per informazioni chiedere a David Neres. L'ex Benfica, schierato al posto dell'infortunato Kvaratskhelia, risulta il faro offensivo del Napoli mettendo il piede nelle principali azioni d'attacco azzurre e propiziando l'autogol di Giannetti. Se continua così, è possibile che il georgiano non abbia più il posto fisso.

Le valutazioni date all'esterno offensivo sono un trionfo di 7,5 (tranne La Repubblica, che decide per il 7). Scrive TMW: "Per una frazione di gioco il Napoli è tutto racchiuso in lui e firma tutte le palle-gol. Esce sempre vincitore dai duelli con Ehizibue, con le sue sgasate diventa imprendibile mette costantemente i brividi all'Udinese. Già, imprendibile: lo è letteralmente nell'azione del 2-1. "Ha una grande chance", ha detto Conte nel pre-partita: una chance sfruttata come meglio non si può".

Gli fa da eco il Corriere dello Sport, con un giudizio simile: "Un fulmine, un uomo volante che spacca la sinistra e semina panico. E occasioni: tre nel primo tempo, poi l’azione in slalom nella ripresa che costa l’autogol di Giannetti. Con classe e caparbietà. L’uomo in più".

Le pagelle di David Neres

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Il Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Il Corriere della Sera: 7,5

La Repubblica: 7

TMWRadio: la