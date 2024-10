Neres scalpita: tra i più ispirati con la Juve Stabia in un ruolo inedito

vedi letture

Nell'allenamento congiunto di ieri contro la Juve Stabia il Napoli ha vinto 6-5 con doppiette per Lukaku, Simeone e David Neres. Quest'ultimo tra i più ispirati, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola:

"Scalpita anche David Neres, mai in campo dal primo minuto in campionato eppure già protagonista con tre assist e il gol al Como, il primo in campionato. Non è un caso che sia stato tra i più ispirati, ieri, nel ruolo di Kvaratskhelia, a sinistra".