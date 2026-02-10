Buongiorno in difficoltà e ora rischia anche la Nazionale: la situazione
Dopo i due errori contro il Genoa, oggi Buongiorno partirà dalla panchina. Il centrale del Napoli non sta vivendo un bel momento come sottolineato dal quotidiano Repubblica oggi in edicola.
"Buongiorno è consapevole di vivere un periodo delicato che rischia di costargli pure la Nazionale in vista degli spareggi Mondiali. Buongiorno ha smarrito improvvisamente certezze, in passato legate ad uno strapotere fisico che non c’è più. Conte sta provando a recuperarlo. Toccherà all’allenatore adesso decidere la gestione nelle prossime gare. Non è escluso che possa cominciare in panchina con l’ingresso di Beukema tra i titolari. Conte valuterà anche assieme al giocatore".
