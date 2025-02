Niente giorno di riposo dopo Como, Repubblica: “La squadra aveva bisogno di staccare"

vedi letture

Subito in campo, come da programma già prima del Como. Ieri il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno per preparare la sfida scudetto contro l'Inter in programma sabato alle ore 18 al Maradona. Antonio Conte non ha voluto concedere un giorno di riposo alla squadra come spesso avviene dopo alcune trasferte.

L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica si esprime così sulla scelta del tecnico del Napoli: "Niente giorno di riposo per gli azzurri al rientro dalla trasferta in Lombardia, anche se forse la squadra avrebbe avuto bisogno di staccare un po’ la spina. Lavoro, lavoro e lavoro: è questa la ricetta a Castel Volturno per uscire dal tunnel”.