Niente lavagnetta, Spalletti usa solo quaderni segreti: cosa ci annota

Uno dei segreti di Luciano Spalletti è sicuramente l'isolamento. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico del Napoli non utilizza la celebre lavagnetta dei buoni e dei cattivi, ma solo tanti quaderni, custoditi nell'armadietto del suo ufficio di Castel Volturno. Memorie di vita quotidiana, che aggiorna e custodisce con riservatezza. Annota sensazioni ed emozioni, mette nero su bianco la sua idea di comunicazione pubblica, ma anche concetti che possono rappresentare una spinta motivazionale per i suoi. E il suo impegno aumenta in proporzione allo scetticismo che avverte.