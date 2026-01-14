Niente mediano a gennaio: il Napoli lavora per il colpaccio a giugno
TuttoNapoli.net
Il Napoli potrebbe non fare nessuna operazione a centrocampo in questa sessione di mercato, considerato l'ormai imminente recupero di Anguissa e quello di Gilmour a fine mese. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che parla di un club al lavoro per un colpo a giugno nel reparto centrale del campo.
"La strada per il centrocampo è tracciata: Anguissa è pronto a rientrare tra dieci giorni - al netto di problemi fortuiti delle ultime ore - Vergara resta in rosa, Elmas con Lobotka e McTominay sperano di essere ancora le certezze del reparto. È per questo che lo scouting azzurro ha guardato all’estate per Joao Gomes, in attesa di capire se con il Wolverhampton ci saranno le basi di un accordo che guarda al futuro"
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeMeret, nuovo infortunio! Trauma distorsivo alla spalla: la nota SSCNapoli di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
14 gen 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Parma
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Il 2-0 poteva ammazzare un toro. Mano Hojlund? VAR interpreta. Su Marianucci..."
Pierpaolo MatroneUfficialeInfortunio Neres, arriva l'esito degli esami: il bollettino medico della SSC Napoli
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Finalmente gol su palla inattiva! Dobbiamo essere più cinici! Spero per Neres. Su Juan Jesus..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com