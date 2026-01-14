Niente mediano a gennaio: il Napoli lavora per il colpaccio a giugno

Il Napoli potrebbe non fare nessuna operazione a centrocampo in questa sessione di mercato, considerato l'ormai imminente recupero di Anguissa e quello di Gilmour a fine mese. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che parla di un club al lavoro per un colpo a giugno nel reparto centrale del campo.

"La strada per il centrocampo è tracciata: Anguissa è pronto a rientrare tra dieci giorni - al netto di problemi fortuiti delle ultime ore - Vergara resta in rosa, Elmas con Lobotka e McTominay sperano di essere ancora le certezze del reparto. È per questo che lo scouting azzurro ha guardato all’estate per Joao Gomes, in attesa di capire se con il Wolverhampton ci saranno le basi di un accordo che guarda al futuro"