Niente riposo, Conte chiede uno sforzo: oggi subito allenamento a Castel Volturno

Il Napoli non perde tempo e pensa già all'Europa. Gli azzurri sono rientrati dalla trasferta in Toscana e, su indicazione di Antonio Conte, hanno subito ripreso gli allenamenti in vista della cruciale sfida di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola.

A riportare la notizia è La Repubblica, che sottolinea come il tecnico leccese abbia chiesto un ulteriore sforzo ai suoi giocatori. La squadra si è ritrovata al centro sportivo di Castel Volturno per una sessione di lavoro extra, rinunciando al classico giorno di riposo per preparare al meglio l'importante appuntamento europeo. Un segnale chiaro della volontà di Conte di non lasciare nulla al caso.