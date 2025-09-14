Il Napoli lascia ancora a bocca asciutta Kean: Fiorentina, meccanismi offensivi bloccati

vedi letture

Il Corriere dello Sport analizza la prestazione di Moise Kean dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli. L 'ultimo gol di Moise Kean allo stadio Artemio Franchi risale al 18 maggio di quest’anno, Fiorentina-Bologna 3-2. L’ultimo gol in assoluto, invece, risale al 25 maggio per Udinese-Fiorentina 2-3. C’è voluta la maglia azzurra per sbloccarlo, altrimenti rischierebbe di trovarsi a secco alla terza giornata di campionato e alla quinta partita della stagione. Una tendenza inimmaginabile se relazionata al suo rendimento della scorsa annata. E invece l’ex Juventus fatica spaventosamente a sbloccarsi, come se i meccanismi offensivi della Fiorentina lo disinnescassero.

Le sue prestazioni in Nazionale dimostrano che l’attaccante piemontese non si è dimenticato come segnare, con la Fiorentina invece non ci è ancora riuscito. Di sicuro la Fiorentina non cerca sistematicamente la profondità come la passata stagione, quando le verticalizzazioni all’indirizzo di Kean erano all’ordine del giorno. E in generale l’inconsistenza delle trame offensive penalizza il centravanti che fatica a conquistare il pallone. Adesso starà al tecnico viola trovare la giusta soluzione: la Fiorentina non può fare a meno dei gol del suo bomber.