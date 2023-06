Nodo Osimhen: Garcia vuol risolvere tutto entro una data

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Rudi Garcia vuol risolvere la situazione Osimhen prima del ritiro di Castel di Sangro. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "I ritiri, dunque, finiscono per diventare scadenze velate. Osimhen è un altro elemento fondamentale che deve chiarire le intenzioni per il futuro. Un nodo che l’allenatore vuole risolvere entro il 28 luglio, quando invece la squadra si sposterà a Castel di Sangro per proseguire la preparazione.

Anche in questo caso, tra gli avversari del passato in Ligue 1 può nascondersi la soluzione, che risponde al nome di Jonathan David del Lille.