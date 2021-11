Non al top? Non all'altezza? Invece no: Zielinski-Mertens, una staffetta da fiaba

Piotr Zielinski e Dries Mertens, un rigore per uno, hanno il merito di ribaltare il risultato a Varsavia contro il Legia dopo un avvio complicato. Su questi due azzurri si sofferma oggi il Corriere del Mezzogiorno: "La staffetta Zielinski-Mertens (il gol su rigore del polacco e il secondo del belga sempre dal dischetto) potrebbe essere raccontata in un libro di fiabe. Il polacco e il belga, quelli che...non sono stati al top. Quelli che... non sono all’altezza degli assenti. E, invece, quelli che.... hanno fatto la differenza".