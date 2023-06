"Non sarai tu l'allenatore", similitudini Garcia-ADL col primo incontro a Roma?

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Al primo incontro con Aurelio De Laurentiis è andato con lo stesso spirito del 2013. Walter Sabatini lo convocò comunicandogli come prima cosa, tanto per metterlo a suo agio, una cosa tipo «Ho voluto conoscerla ma già le dico che non sarà l’allenatore della Roma». Cambiò idea perché in quel colloquio, come immagino sia successo anche con il presidente del Napoli, Rudi seppe avvolgere e conquistare l’interlocutore grazie allo charme di un sorriso semplice, gli occhi chiari e penetranti, l’ambizione concreta".