Non solo Emerson: due alternative sempre vive per Giuntoli

"Da Londra, per esempio, s’è saputo che Emerson Palmieri ha prolungato l’accordo con il Chelsea, una condizione che permetterà al d.s. napoletano di ritornare a trattare per averlo in prestito con obbligo di riscatto". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che cerca di fotografare la situazione legata alla ricerca dell'esterno mancino.

"E questa è sicuramente una buona notizia per Luciano Spalletti, che lo ha chiesto esplicitamente. Anche l’esterno della Nazionale di Mancini s’è detto ben contento di raggiungere “l’amico Luciano”, ma ha bisogno di qualche giorno di riflessione prima di prendere qualsiasi decisione. Dunque, Emerson Palmieri ritorna in cima alla lista degli esterni. Giuntoli, in ogni modo, è sempre sulle tracce di Reinildo del Lilla e di Pervis Estupinan del Villarreal, per il quale il Napoli sta insistendo molto coi dirigenti spagnoli" si legge.