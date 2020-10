Non solo Insigne: a Benevento tornano titolari anche Manolas e Bakayoko

Contro il Benevento si rivedrà l'undici che ha spazzato via l'Atalanta. L'unica novità - scrive il Corriere dello Sport - sarà rappresentata da Lorenzo Insigne - con Lozano che si sposterà a destra - mentre torneranno titolari Ospina tra i pali, Manolas in difesa e Bakayoko a centrocampo, nuovamente in coppia con Fabian.