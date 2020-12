Non solo lo stadio: in Argentina pronta una moneta per Maradona

Il Napoli inaugura lo stadio Diego Armando Maradona contro la Real Sociead. Questo sarà uno dei tanti saranno omaggi per El Pibe de Oro, tra cui potrebbe esserci anche una moneta emessa dallo stato argentino. Lo scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Gli hanno già intitolato uno stadio, quello di Napoli, e pure una stazione della Cumana. Stanno preparando statue e qualcuna prima o poi spunterà, ufficialmente o riservatamente, come vorrebbe fare Stefano Ceci, uno dei suoi manager. Affinché sia per sempre e anche ovunque, in Argentina, dovrebbe comparire la sua espressione rassicurante sulle monete da mille pesos, la proposta che verrà discussa a inizio 2021”.