Non solo Lukaku e McTominay: ADL vuole chiudere altri due acquisti

vedi letture

Così scrive sul calciomercato del Napoli l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con il quotidiano che non esclude altri colpi in entrata.

"Il Napoli ha rimodellato la spina dorsale della squadra. Doppio colpo definito, formato Premier: Romelu Lukaku dal Chelsea e Scott McTominay dal Manchester United. La notizia è questa, pacchetto completo, centravanti e mediano: ai Blues vanno 30 milioni di euro più bonus fino a 15 milioni in caso di eventuale futura rivendita; e allo United altri 30,5". Così scrive sul calciomercato del Napoli l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con il quotidiano che non esclude altri colpi in entrata.

"In lista restano ancora due nomi: Billy Gilmour, centrocampista del Brighton che è stato congelato in attesa di sciogliere il nodo della cessione di Osimhen e quelli di Gaetano e Folorunsho. E ancora, il Napoli cerca un esterno destro: il tecnico del Valencia, Baraja, ha bloccato la cessione del portoghese Rendall Correia senza un sostituto, e così Manna s’è messo sulle tracce di Amar Dedic del Salisburgo, Dina Ebimbe dell’Eintracht e Jackson Tchatchoua dell’Hellas. Valutazioni in corso".