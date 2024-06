Non solo Marin: il Napoli lavora già al secondo acquisto a costo zero

vedi letture

"Spinazzola ha mostrato garanzie dal punto di vista fisico e quindi potrebbe diventare un rinforzo di Conte".

Il Napoli è pronto ad annunciare i primi colpi sul calciomercato. Dopo aver di fatto chiuso l’affare Rafa Marin, difensore che arriverà dal Real Madrid, il club azzurro è al lavoro per chiudere un secondo colpo che potrebbe essere Leonardo Spinazzola. Sul difensore, che va in scadenza di contratto con la Roma, scrive così l’edizione odierna di Repubblica.

"Rafa Marin arriverà la prossima settimana per le visite mediche e la firma del contratto: lo spagnolo sarà convocato per il ritiro a Dimaro- Folgarida ma potrebbe esserci pure un'altra novità. Il Napoli sta seriamente pensando a Leonardo Spinazzola, soluzione per la fascia sinistra che intriga molto Conte. L'allenatore lo avrebbe voluto già all'Inter: il 31enne di Foligno non è stato confermato dalla Roma che ha deciso di non rinnovargli il contratto. L'ipotesi Napoli naturalmente gli piace. Spinazzola ha mostrato garanzie dal punto di vista fisico e quindi potrebbe diventare un rinforzo di Conte".