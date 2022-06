Non solo Ostigard: altre due piste per rinforzare la difesa

Napoli sempre a caccia del quarto centrale difensivo, con Leo Østigard sempre in pole position per ricoprire quella posizione nello scacchiere di Spalletti.

Napoli sempre a caccia del quarto centrale difensivo, con Leo Østigard sempre in pole position per ricoprire quella posizione nello scacchiere di Spalletti. Come scrive il Corriere dello Sport, restano in piedi delle alternative: "E poi c’è Østigard per il quale il discorso con il Brighton ha bisogno di alcuni aggiornamenti: c'è ancora una impercettibile differenza tra le richieste inglesi e la volontà di ADL ma l’adesione del calciatore potrebbe imprimere una svolta e consentire un avvicinamento tra le parti che è probabile ma non ancora possibile, perché i soldi hanno un peso ovunque.

Il Napoli ha una serie di difensori, tutti di vario taglio, nella propria agenda: Casale del Verona è un’idea, Kin Min-jae del Fenerbahce un’altra, e non dipenderà (chiaramente) solo da Koulibaly".