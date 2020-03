Novità da Castel Volturno: sospesi i pranzi, in palestra e in campo evitato ogni contatto

Una delle domande ricorrenti in questo periodo è la seguente: come si ci fa ad allenare rispettando le norme di sicurezza per evitare il contagio? Nel caso del Napoli, la risposta arriva sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: allenamenti sul campo, quelli sono necessari, evitando quanto possibile contatti e abbracci. In palestra bisogna starci, ma rispettando per quanto possibile la distanza di un metro tra un attrezzo e l’altro. Il club ha sospeso il pranzo tutti insieme, è previsto soltanto per martedì prossimo prima della partenza per Barcellona e dopo la rifinitura.