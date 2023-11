Numeri buoni, nonostante Garcia. Ma Kvara deve invertire un trend in Champions

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato finora 4 gol e ricamato 5 assist. Numeri buoni, anche se non in linea con la scorsa stagione

Khvicha Kvaratskhelia ha segnato finora 4 gol e ricamato 5 assist. Numeri buoni, anche se non in linea con la scorsa stagione. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ha sofferto tremendamente la gestione di Garcia e in Champions è ancora a secco.

Però risulta nell’ordine: terzo d’Europa per media dribbling (6,73); unico in Serie A ad aver firmato almeno 18 gol e 18 assist in tutte le competizioni nelle ultime due stagioni, e 6° nei 5 Top campionati (in lista non c’è Jude Bellingham)".