Nuovo Maradona, in settimana incontro tra ADL e l'architetto Zavanella: le ultime

In settimana poi andrà avanti anche la partita sullo stadio, è previsto l’incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’architetto Gino Zavanella per andare avanti nella definizione del progetto per il nuovo Maradona da presentare all’amministrazione Manfredi.

Il presente impone il pensiero a Cagliari-Napoli, lo sguardo verso il futuro passa per il Maradona. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.