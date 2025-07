Oggi raduno a Castel Volturno: Marianucci guida il primo gruppo

Luca Marianucci, uno dei due acquisti ufficiali del Napoli, guiderà il primo gruppo che comincerà a trotterellare al centro sportivo di Castel Volturno. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sul ritrovo: "La stagione dei campioni d’Italia comincerà oggi: tre giorni di test, come di consueto, e poi giovedì il trasferimento a Dimaro.

Con Marianucci, certo, e poi De Bruyne, Beukema e Lang: il poker di novità servito dal ds Manna sul tavolo di Antonio Conte, l’allenatore con lo scudetto, l’uomo di una svolta costruita prima in campo e poi in borghese. Dopo la conquista del campionato, faccia a faccia con De Laurentiis nel corso della chiacchierata per dirsi ancora sì: si ricomincia ma più forti e più completi di prima. E così sia, così è già ora nonostante il mercato sia nel pieno e davanti ci siano ancora quasi due mesi di trattative da raccontare".